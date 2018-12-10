В школе Киева ученики вывесили флаг России – детей теперь кошмарят боевики

10.12.2018

Боевики нацбата ОУН устроили разборки в школе №269 Киева, где накануне ученики вывесили флаг России. Об этом сообщает праворадикальная группировка С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О появлении в школе Киева флага России, сделанного из новогоднего «дождика», несколько дней назад националистам сообщили бдительные граждане.

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Ученики сначала заявили, что повесить флаг им «классуха разрешила».

«Ученики сделали это «по-приколу». Затем «по-приколу» оно провисело несколько дней. Никакой реакции от учителей. Но после нашего убедительного замечания «Аквафреш» сразу сняли. Уже не первый случай, когда приходится разбираться с ватными педагогами или их учениками-студентами. Один из сепаров-учителей даже сидит. Ученики-приколисты уже все поняли. С «классухой» будем еще разбираться», – угрожали нацисты.

Как позже выяснилось, после «воспитательных бесед» дети признались, что оговорили «классуху» зря.

Спустя несколько дней боевики решили провести специальную лекцию в школе.

«Посетили сегодня до 269 школы, где недавно «по-приколу» дети вывесили флаг РФ. Бойцы батальона ОУН Михаил Стрижка и 54 бригады ВСУ Максим «Кот» доступно объяснили ученикам 10 класса, почему так делать не стоит», – сообщили радикалы.

«Вроде мелочь. Но нет. Даже самодельный флаг РФ из новогоднего дождика – не смешно», – уверены в С14.

«С классным руководителем поговорили. Она непричастна к данному инциденту. Это подтвердили, в конце концов, сами ученики. В целом к школе претензий нет. С начала следующей недели руководство заведения еще раз проведет воспитательные беседы с виновными и их родителями. Также будет организовано лекцию с участием ветерана АТО. Он еще раз объяснит юношам, почему такие шутки несмешные и неуместны», – отрапортовали националисты.