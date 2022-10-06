В школе Крыма учитель выступил перед учениками в поддержку Украины

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Новости Украины

В сельской школе пригорода Симферополя преподаватель на классном часе выступил перед учениками в поддержку Украины и заявил, что Россия терпит поражение. Темой классного часа должен был стать референдум в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, который стал основанием для их вступления в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление мамы одной из учениц на имя директора школы опубликовал крымский блогер Александр Талипов. По ее словам, 3 октября преподаватель математики МБОУ «Укромновская школа», классный руководитель 7 класса Саид Эрфанович Асанов на классном часе заявил, что Россия напала на Украину, развязала войну, теперь справедливо терпит поражение.

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«В некоторых семьях учеников есть мобилизованные. Дети в шоке, родители, в том числе и я, тоже (моя дочь учится в этом классе и лично присутствовала на этом классном часе). Пятая колонна в российской школе! Заявление с просьбой разобраться в ситуации на имя директора написано, подано заявление в полицию. Ждём результатов… Односельчане посоветовали обратиться к вам, чтобы дело не замяли», – написала мама ученицы в обращении к блогеру.

По его информации, реакция правоохранителей не заставила себя ждать – преподаватель уволен из школы и оштрафован на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.