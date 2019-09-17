17.09.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Образование, Россия, Севастополь
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В школы Севастополя возвращают изучение украинского языка

В Севастопольских школах будут изучать украинский язык. Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что изучение украинского не обязательное – его факультативно будут проходить порядка 180 детей.

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«Кроме украинского в школах преподают крымско-татарский язык. Изучение начинается после заявки от родителей. Русский язык, как национальный, изучают более 41 тысячи детей, украинский около 180 человек, столько же крымско-татарский. Также департамент образования получил несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков», – говорится в сообщении.

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