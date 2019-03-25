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25.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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В штабе Порошенко готовятся к катастрофе

Президент Украины Петр Порошенко попытается избраться осенью в Верховную раду, если проиграет на выборах президента, которые пройдут 31 марта.

Об этом “Украинской правде” рассказал источник в избирательном штабе действующего президента.

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“Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится”, – сказал собеседник издания.

Указывается, что Порошенко планирует в случае поражения идти на выборы в Раду первым номером партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. Правда, партию перед этим переименуют, убрав из названия упоминание о Петре Порошенко и оставят только “Солидарность”.

В окружении президента говорят, что наиболее нежелательным вариантом для него станет проигрыш уже в первом туре.

“Более больно будет проиграть в первом туре. Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой”, – заявил один из штабистов Порошенко.

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