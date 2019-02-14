В штабе Порошенко готовятся к третьему Майдану

14.02.2019, Одесса, Владимир Гладков



Люди, которые работают в предвыборных штабах Петра Порошенко, зачастую пришли туда исключительно из-за денег, не поддерживая нынешнего президента. Если в Киеве начнется Майдан против переизбрания нынешнего главы государства, к манифестациям присоединятся многие бывшие штабисты Порошенко.

Об этом в эфире одесского канала «Репортёр» заявил представитель партии кандидата в президенты Юлии Тимошенко «Батькивщина», депутат Черноморского горсовета Василий Бугайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые агитируют сегодня за Порошенко, говорят: «Мы агитируем, потому что нужны деньги, нас контролируют, но, если выиграет Порошенко, мы поедем на третий майдан». Вот такой у нас маразм уже происходит в стране, к сожалению. То есть, заробитчане в штабе Порошенко говорят, что поедут на третий майдан», – заявил Бугайчук.

«Скорее всего, мы с вами в этом театре абсурда ещё какое-то время поиграемся, но через три месяца третьему майдану не миновать, если пойдут на беспредел и сфальсифицируют выборы», – предупредил тимошенковец.