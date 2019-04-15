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15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Скандал, Украина
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В штабе Порошенко уверяют, что для их шефа еще не конец

В избирательном штабе Петра Порошенко говорят, что выяснили, кто является собственником биллбордов с пока еще действующим президентом и надписью «Конец» — по их версии это группа «Приват» Игоря Коломойского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил спикер штаба Олег Медведев, считающийся автором речей Порошенко с различными одиозными заявлениями.

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По его словам, хотя на бордах и нет исходных данных, «но следы всегда остаются».

«Каждый борд, каждая площадка имеет своего владельца», — отметил пропагандист Порошенко.

Он сообщил, что специалисты штаба Порошенко по вопросам рекламы выяснили, что владельцем этих щитов является компания «Доверие аутдор», которая в свою очередь принадлежит группе «Приват» Игоря Коломойского.

По словам Медведева, о связи между «Доверием аутдор» и Коломойским штабу стало известно из прошлогодней статьи на сайте «Бизнес цензор».

Напомним, что в разных городах Украины в воскресенье появились биллборды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью «Конец».

Ранее команду самого Порошенко уличили в изготовлении и распространении  провокационных листовок против Владимира Зеленского, в которых тот увязывается с планами якобы “пророссийского реванша”.

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