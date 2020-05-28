В штабе Тимошенко объявили Японию союзником по разделу России

28.05.2020, Киев, Игорь Петров

Япония официально заявила, что считает Южные Курилы своей территорией и, как и Украина, будет готовить план по освобождению «оккупированных Россией земель». Поэтому Токио становится союзником Киева.

Об этом в эфире канала Ukrlife.Tv заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Небоженко со злорадством прокомментировал известия о том, что Япония синхронно заявила о претензиях на Курилы, а Германия выдвинула условия работы «Северного потока-2», якобы, не устраивающие Москву.

«Да, его могут достроить. Но Германия открыто сказала, что она признает европейский закон о разделении продавца и транзитера. И в этот же день, 15 мая, Министерство иностранных дел Японии открыто заявило, что, несмотря на новый переговорный процесс, который идет с Россией, оно считает, что Южные Курилы являются японскими. Это колоссальный скандал. А колоссальный скандал номер два – в том, что и Германия и Япония являются стратегическими союзниками во время Второй мировой войны. И счастье Путина, что они не вывесили эти свои заявления 9 мая.

Совпадение открытого заявления Японии и открытого заявления Германии очень неприятно Путину. Нам важно, что таким образом сохраняются перспективы нашей ГТС. Это раз.

Второе – Япония, сказав «а», обычно говорит «б». Если у них отобрали так давно острова, и МИД Японии официально заявил, – то это означает, что теперь ее программа будет – освобождение этих территорий. Точно так же, как есть такая программа Украины – освобождение захваченных украинских территорий.

Теперь у нас появился на международной арене союзник. Потому что Япония признала, что у нее отняли. И мы признали, что у нас отняли. Это очень здорово. Это невероятно важно», – радуется один из ведущих глашатаев штаба Юлии Тимошенко.