01.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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В штабе ВСУ – разборки из-за резко возросших потерь на Донбассе

Среди причин возросшего числа небоевых потерь в ВСУ от суицида и пьяных разборок, заместитель командира одного из батальонов 30-й отдельной механизированной бригады, назвал плохое качество «мяса», поставляемого в украинскую армию военкоматами. При этом «мясом» украинские офицеры называют своих солдат.

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместе с боевыми потерями, за последнее время в подразделениях украинских террористов значительно возрос уровень небоевых потерь. Это связано, в первую очередь, с участившимися случаями суицида. Наибольшее количество желающих свести счеты с жизнью, как показывает статистика, в подразделениях украинских террористических формирований, входящих в состав оперативно-тактической группировки «Восток» под командованием генерала Кравченко.

Три-четыре «самострела» в неделю – норма для этих украинских вооруженных формирований. Ситуация осложнилась настолько, что Генштаб ВСУ потребовал неотложных мер.

В связи с этим, в Курахово под руководством Кравченко проведен сбор заместителей командиров соединений и воинских частей по морально-психологическому обеспечению.

На обвинения в бездействии заместитель командира одного из батальонов 30-й отдельной механизированной бригады, в свое оправдание, докладывал о низком качестве «мяса», поставляемого военными комиссариатами. Чтобы вы понимали, «мясом» украинские офицеры называют своих подчиненных», – сообщил Басурин.

Также он отметил, что свои небоевые потери украинские командиры, как обычно, списывают на обстрелы со стороны армии ДНР.

«На втором месте в списке причин небоевых потерь в рядах украинских боевиков числятся пьяные разборки. При этом, погибших в результате поножовщины и перестрелок в состоянии алкогольного опьянения, в большинстве случаев, командиры батальонов и рот списывают как погибших в результате обстрелов, якобы производимых с нашей стороны.

Вот один из недавних примеров. На позициях украинских боевиков в районе населённого пункта Водяное Марьинского района, злоупотребившие спиртным военнослужащие начали выяснять, кто из них убил больше «сепаров». В ходе ссоры, дошедшей до оружия, военнослужащий по фамилии Сторчило расстрелял целый магазин, убив при этом другого военнослужащего Остроушко и ранив еще двоих.

Небоевые потери по привычке были списаны на обстрелы со стороны ВС ДНР», – заявил Эдуард Басурин.