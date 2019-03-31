Выборы
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31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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В штабе Зеленского насчитали уже полсотни нарушений на выборах

Сотрудники предвыборного штаба Владимира Зеленского заявили, что получили около 50 сообщений о нарушениях на выборах на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в штабе Зеленского.

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«Уже час работают участки для голосования. На нашу горячую линию прислали уже около полусотни обращений о нарушениях на избирательных участках. Самые распространенные: подкупы, «мертвые души» в списках, запрет пользоваться своей ручкой», — цитирует агентство команду Зеленского.

В свою очередь, в министерство внутренних дел Украины пришло около 25 заявлений о нарушениях на избирательных участках. Семь из них связаны с незаконной агитацией.

«Полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом, — говорится в заявлении ведомства в Twitter. — Указанные факты связаны: незаконная агитация — 7; подкуп избирателя — 1; фотографирование бюллетеней — 2; попытка выноса бюллетеня с участка — 1».

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