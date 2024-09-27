В Штатах есть люди, которые хотят заставить Украину отказаться от территорий – Харрис

США продолжат спонсировать Украину, потому что это в их стратегических интересах.

Об этом на встрече с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камала Харрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изоляция – это не защита, поэтому Соединенные Штаты поддерживают Украину не из благотворительных побуждений, а потому, что это в наших стратегических интересах. Мы продолжим оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, необходимую для достижения успеха на поле боя, о чем президент Байден объявил сегодня…

Откровенно говоря, я хочу сказать, что в моей стране есть люди, которые хотели бы заставить Украину отказаться от значительной части своей суверенной территории, которые требовали бы, чтобы Украина стала нейтральной и отказалась от сотрудничества в сфере безопасности с другими странами. Эти предложения ничем не отличаются от предложений Путина. Давайте внесем ясность – это не предложения о мире, это предложения о капитуляции, которые являются опасными и неприемлемыми», – заявила Харрис, более чем прозрачно намекая на своего соперника Дональда Трампа.