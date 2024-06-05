В Штатах хотят «потопить» конгрессвумен, нападавшую на Ермака и отказавшую в помощи Украине

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Американское издание Politico посвятила один из своих материалов проблемам конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, получившей известность на исторической родине пиар-атакам на главного администратора Владимира Зеленского Андрея Ермака и лоббированием его отставки с Банковой.

Пишут, что Комитет по этике Палаты представителей США расследует поведение Спартц с подчиненными в ответ на многочисленные жалобы, поданные о предполагаемом «злоупотреблении» и «общей токсичности» республиканки из Индианы. Издание ссылается на помощников законодательницы, пожелавших остаться анонимными.

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В частности конфиденты Politico заявили, что их шефиня будто бы сокращает зарплаты и запрещает им общаться с журналистами. Также несколько человек ушли из команды Спартц после достаточно короткого срока работы на нее, говорится в статье.

Утверждается, что в апреле Спарц разослала сотрудникам записку, запрещающую им разговаривать с репортерами Politico, которые собирали информацию о ее офисе.

«Если вы сильно хотите меня оклеветать, я согласна… но, пожалуйста, не используйте вымышленные предположения, которые могут поставить под угрозу чью-то жизнь… это неэтично и не принесет вам пользы в будущем», — написала она в тексте. которым поделился с изданием ее бывший сотрудник.

Издание также отмечает, что получив сообщение о расследовании, Спартц ответила, что «не понимает, о чем идет речь». Ее советник впоследствии ответил, что сотрудники Комитета по этике не связывались с ней.

«Конгрессвумен уже давно критикует то, что слишком много людей в Вашингтоне хотят власти, денег и привилегий, а потом разворачиваются и ничего не делают. Когда система привлекается к ответственности, мы получаем анонимные слухи и преувеличенные истории», – прокомментировал изданию ситуацию советник Виктории Спартц.

Напомним, Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет. После начала войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году.

Однако уже в конце 2023 года ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект администрации Байдена о помощи Украине. Нынешней весной своими правками Спартц пыталась затянуть рассмотрение этого документа и в конце концов, стала одной из тех конгрессменов-республиканцев, которые отказалась голосовать.

Впрочем, коренной разворот по украинскому вопросу не помещал Спартц 8 мая этого года победить восьмерых конкурентов на праймериз в Индиане.

Судя по той оперативности, с какой в подконтрольных Банковой украинских СМИ появились переводы негативных публикаций о конгрессвумен, у Ермака и Зеленского дают понять, что играть в игры связанные с репутационным киллерством, можно вдвоем.

Понятно, что черный пиар на Украине не помешает Спартц переизбраться в Штатах, однако украинскую аудиторию вполне можно убедить в том, что у противников нынешнего начальства на Банковой слабеют позиции. А во внутриукраинской политической грызне с оглядкой на Вашингтон это весомый аргумент.