В Штатах начнется грызня, Украину ждут проблемы с финансированием и военной помощью, – аналитик

Украину ждут серьезные финансовые проблемы и ограничение военной помощи из-за выборов в США.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский аналитик Александр Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По мнению эксперта, это связано с тем, что республиканцы будут блокировать утверждение нового бюджета на следующий год, пытаясь остановить работу правительства демократов.

«Западные партнеры» часто передают Украине не то, что ей нужно для восстановления энергетики. Их оборудование или не подходит, или нуждается в дорогостоящих проектах и технических изменениях.

«Начинается финансовый год с октября. До октября будут приниматься те или иные подзаконные акты, в том числе бюджет Пентагона, а также разных институций, организаций, через которые проходит финансовая, экономическая и другая помощь, военная и оборонная поддержка Украины. Я более, чем уверен в том, что республиканцы, – потому что это им выгодно, потому что они всегда так делают, – они будут блокировать работу американского правительства, Белого дома, администрации, которая уходит, Байдена и Камалы Харрис. Они будут делать все возможное, чтобы организовать шатдаун и закрыть работу правительства на определенное время, на несколько месяцев для того, чтобы получить для себя политические и рейтинговые дивиденды, и для того, чтобы потом Трамп смог с этим багажом, и Республиканская партия, которая принимает участие в выборах в Конгресс, победить Камалу Харрис и Демократическую партию. Во всяком случае – с этим багажом сделать что-то более-менее эффективно. Это повлияет на все процессы в Украине, мы это прекрасно видели в прошлом году… Украина полгода не видела военной помощи. Сейчас республиканцы заблокируют все финансовые процессы, потому что у них своя грызня, и я думаю, что Украина столкнется с колоссальными проблемами в финансировании, и это чрезвычайный вызов для нашего государства», – заявил Демченко.