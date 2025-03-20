В Штатах о нас забывают, нужно больше пиара – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 09:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 307
 
Дзен, Общество, Политика, СМИ, США, Украина


На американском ТВ почти не показывают новости, связанные с ней.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, который находится в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На американском ТВ почти не показывают новости, связанные с ней. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Не все американцы вообще интересуются ситуацией по Украине, и это абсолютно наша вина, потому что мы, кстати, неоднократно с вами обсуждали вопрос отсутствия в информационном пространстве стран, которые нас поддерживают, украинских журналистов, которые бы доносили правду о ситуации во время российско-украинской войны.

И это привело к тому, что нас в определенных моментах просто перестали слышать и о нас стали забывать. Так же и в Соединенных Штатах, люди уже забыли, они достаточно четко ориентируются по ситуации на Ближнем Востоке, потому что это показывается, освещается. Вот я смотрю утром и вечером новости американские, и скажу так, что об Украине практически нет речи. Так что это наша проблема и наша боль. И мы должны уровень поднимать, пока власть до сих пор нихрена этого не делает. Что касается вообще ситуации, нравится американцам или нет – ну, американцы думают и о своих проблемах, и мы должны что-то менять в информационном поле, еще раз подчеркиваю, чтобы нас услышали», – завил Кривонос.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить