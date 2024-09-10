В Штатах обсуждают секретный доклад Белого дома об американской стратегии войны на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Reuters сообщает: Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны на Украине. Законодатели хотят знать, как и с помощью чего администрация собирается добиться победы Украины, что в текущих условиях равнозначно эффективному расходованию выделяемых Киеву средств.

Отмечается, что передача этого доклада до июня выдвигалась Конгрессом как условие для принятия в апреле законопроекта о многомиллиардной помощи Украине. Из-за срыва сроков некоторые законодатели говорили, что могут заблокировать дальнейшее финансирование.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Помощник конгрессмена анонимно сообщил агентству, что долгожданный отчет поступил в понедельник и у них еще не было возможности его изучить.

Спустя несколько недель после того, как крайний срок истек, а отчет так и не был представлен, некоторые члены Конгресса заявили, что они разочарованы и рассмотрят возможность блокирования дальнейшего финансирования украинского проекта.

В заявлении, отправленном агентству Reuters в конце августа по поводу отчета, сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском Комитете по иностранным делам, сказал, что он поддерживает помощь Украине, но не делает этого слепо.

«С самых первых дней войны Путина с Украиной мы просили администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно предписали направить стратегию в Конгресс, но срок прошел, а ответа не последовало. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их невыполнение обязательств говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться», – заявил тогда Риш.

Совпадение или нет, но подготовка и передача упомянутого доклада пришлись на одно время с визитом в США группы украинских официалов во главе с Зеленским, анонсировавшим ознакомление Байдена и его вероятных сменщиков Харрис и Трампа с неким «планом победы Украины», содержание которого также вызывает вопросы.

Также неясно, как связаны между собой два документа – подготовленный в Вашингтоне и подготовленный в Киеве и не является ли второй просто реферативным изложением первого.

На этом фоне усилилось давление проукраинских лоббистов на Белый дом с целью «развязать Киеву руки» в плане ударов американскими ракетами по российским тылам.