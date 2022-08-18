В Швеции хамят Путину и думают, как снизить высокие счета за электричество

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Новости Украины

Правительство Швеции заявило, что хочет принять закон, обязывающий оператора государственной сети электропередачи помочь снизить высокие счета за электроэнергию для шведских домохозяйств и предприятий, ожидающиеся этой зимой ввиду сильных холодов.

Об этом сообщает АР.

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Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что это предложение обойдется Svenska kraftnat как минимум в 30 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов).

Она сказала, что коммунальное предприятие, ответственное за обеспечение системы электропередач Швеции, получит средства – 60 миллиардов крон, которые оно получило от доходов от перегрузок в электросети. По ее словам, подробности будут предоставлены самой Svenska kraftnat.

«И домовладельцев, и владельцев бизнеса тошнит, когда они думают о счетах за электричество на зиму», – заявила Андерссон.

Андерссон добавила, что эта мера была необходима из-за высоких затрат на энергию из-за войны на Украине, добавив, что она не позволит президенту России Владимиру Путину «держать в заложниках шведские домохозяйства и шведскую промышленность».

Напомним, парламентские выборы в Швеции должны пройти в следующем месяце. Социал-демократическая партия Андерссон имеет 100 мест в Риксдаге, состоящем из 349 мест.

Недавние опросы показывают, что партия Андерссон и ее левоцентристские союзники идут бок о бок с правой оппозицией, в которую входит третья по величине партия Швеции, популистская шведская демократическая партия, уходящая своими корнями в ультраправое движение.