В Швеции посадили в тюрьму русского капитана

23.08.2018, Москва, Максим Карпенко

В Швеции на четыре месяца посадили в тюрьму российского гражданина, капитана сухогруза BBC Lagos, которое село на мель у берегов страны. Моряка обвинили в управлении судном в состоянии сильного алкогольного опьянения, что и привело к ЧП, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Сухогруз сел на мель в начале августа. Полиция шведского города Мальме, обнародовала данные, согласно которым в крови капитана в момент происшествия было 2,5 промилле алкоголя, он был задержан и провел в местном СИЗО три недели. Согласно шведским законам, за управление судном в состоянии опьянения капитан мог получить максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

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