В Швейцарии намерены провести легитимацию незаконного Зеленского

Любовь Смирнова.  
23.04.2024 11:18
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии должна легитимировать Зеленского в должности президента после 20 мая, когда заканчивается конституционный срок его полномочий. Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Конституции Украины сказано предельно ясно, что президентские выборы не могут быть отменены в результате военного положения. Парламентские могут, а президентские – нет. Значит, он очевидно становится незаконным президентом. Конечно, большинство населения Украины за то, чтобы выборы никакие не проводить, а он продолжал выполнять обязанности президента Украины.

И западники все говорят: давайте мы его признаем. И на самом деле главная цель конференции – легитимация Зеленского, как президента, в условиях, когда он потерял свой легитимный законный статус. И лидеров стран Глобального Юга, как дурачков, хотят обмануть и использовать для легитимации неконституционного президента. Который, при этом, многих из них лично оскорблял в разных ситуациях по разным поводам. Мне кажется, приглашение лидеров Глобального Юга на эту конференцию должно ими рассматриваться как оскорбление», – подчеркнул Марков.

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«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии должна легитимировать Зеленского в должности президента после 20...


По его словам, при всей очевидности эта линия не используется внешнеполитическим ведомством РФ.


«Наши такую компанию не проводят, и тема нелегитимности Зеленского с 20 мая у нас не поднимается, как-то специально отводится в сторону.  Почему так происходит, я не знаю. Я вовсе не склонен думать о том, что у нас у власти наверху какие-то глупые люди, что они делают какие-то ошибки. Если они их и делают, то от большого ума, а не от глупости. Нет никаких сомнений, что у наших есть какая-то линия. Но пока эту линию они никому не сказали, не объяснили противоречия. И интервью Лаврова тоже эти противоречия не объясняет», – подытожил Марков.

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