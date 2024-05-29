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Если в результате потерь ВСУ будут деморализованы и разбегутся из окопов по примеру русской армии в Первую мировую, такое развитие событий устроит многие страны Европы.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в ЕС основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ясно, что Украина не тянет, не выполняет всех этих бравурных обещаний, данных ей. Мы помним – в Ялте они кофе пить должны были еще летом прошлого года. Вот уже лето следующего года подходит, а они все «линию Суровикина» выгрызают из земли… А деньги тратятся неплохие. Зачем выкидывать миллионы и миллионы евро в адрес людей, которые не держат своих обещаний и никакого прогресса предъявить не могут? Европа надеется, что Украина схлопнется изнутри, как это было в Первую мировую войну… Царская Россия как проиграла войну? Они не проиграли поля, немцы не взяли ни Петербург, ни Польшу, ни Смоленск. Просто солдаты царской армии вышли из окопов и ушли домой, и ленинской команде пришлось подписывать этот позорный Брест-Литовский мир».

«Ровно этот вариант интересует Европу, – американцев меньше, британцев меньше, а европейцев – да. Чтобы схлопнулась Украина. Ну вспомните, 100 лет назад все это уже было – Антанта поддерживает Юденича и кого только не поддерживали, всех этих белогвардейских лидеров вместе с Колчаком. Ну схлопнулась Белая армия, схлопнулась Украина, и гетман на последнем поезде уехал в Германию. А в Европе сказали: «Ну, не смогли наши союзники», и занялись своей жизнью, опять сидели в парижских кафе, немецких пивных барах и жили дальше. Они-то свою страну не профукали тогда, а всего лишь союзника, который 100 лет назад был записан как расходный материал, и в этот раз. 100 лет спустя, Украина в оптике западного блока есть расходный материал», – заявил Песке.