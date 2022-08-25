В Швейцарии подсчитали, сколько украинских беженцев сели на шею местному бюджету

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинцы, прибывшие в Швейцарию, получили право на проживание в стране в течение одного года.

Об этом сообщает Swissinfo.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По данным государственного секретариата по вопросам миграции (SEM), количество заявлений на обретение статуса «S» возросло до 62 142. Прирост в сутки составляет более 100 заявлений.

Этот специальный защитный статус был активирован весной 2022 впервые с момента его создания после войн в Югославии в 1990-х годах. Он призван обеспечить необходимую защиту спасающимся от войны людям. Кроме того, – уменьшить нагрузку на систему предоставления убежища, позволяя заявителям получить разрешение «S» быстро и без прохождения классической процедуры.

Беженцы могут привезти с собой членов семьи. Кроме того, если обстоятельства сложится так, что правительство и после пяти лет не отменит временную защиту, владельцы статуса «S» получают обычный швейцарский вид на жительство категории «B». Беженцы из Украины имеют право сразу после обретения защитного статуса «S» начать работать, а дети – ходить в школу.

Сколько украинцев проживает в Швейцарии:

Цюрих – 10 925 человек;

Берн – 7418;



Как отмечается, из 33 645 человек трудоспособного возраста (от 18 до 64 лет) уже работают 3 375 украинцев. Почти четверть работающих (24%) заняты в гостиничном и ресторанном сегменте рынка. Практически каждый пятый (17%) работает в секторе «Планирование, консалтинг, ИТ». На сельское хозяйство и образование приходится соответственно 8% и 7%.

Относительно количества школьников, в Госсекретариате по миграции подчеркивают, что 17 263 детей (с 4 до 17 лет) получили статус «S». В частности, из Украины приехали 12 648 детей в возрасте от 4 до 13 лет, 2 336 – от 14 до 15 лет и 2 279 – подростка от 16 до 17 лет. Также в Швейцарии сейчас проживает 3162 детей в возрасте до трех лет.