Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией, потому что боится расправы праворадикалов.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский был избран с программой заключения мира с Россией. Но уже через месяц после его избрания в украинских СМИ Дмитрий Ярош, который лидер «Украинской добровольческой армии», не принадлежащей Министерству обороны, это правоэкстремистская армия.

Так вот, этот парень сказал в СМИ, что если Зеленский пойдёт на переговоры с Россией, он будет убит и повешен на самом высоком дереве на одном из проспектов Киева. Это было открыто сказано», – сказал швейцарский полковник.