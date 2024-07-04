В Швейцарии предупредили Зеленского, что его повесят за переговоры с РФ

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Швейцария


Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией, потому что боится расправы праворадикалов.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией, потому что боится расправы праворадикалов. Об...

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«Зеленский был избран с программой заключения мира с Россией. Но уже через месяц после его избрания в украинских СМИ Дмитрий Ярош, который лидер «Украинской добровольческой армии», не принадлежащей Министерству обороны, это правоэкстремистская армия.

Так вот, этот парень сказал в СМИ, что если Зеленский пойдёт на переговоры с Россией, он будет убит и повешен на самом высоком дереве на одном из проспектов Киева. Это было открыто сказано», – сказал швейцарский полковник.

«Так что Зеленский знает, что если он попытается договориться с Россией, он может быть убит. Мы помним, что в первом раунде переговоров в 2022 году на границе Белоруссии, после чего украинские перегорщики были убиты самими украинцами», – уверен Бод.

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