В Швейцарии рассказали, как прозорливость Путина спасла Россию от санкционной удавки

Константин Серпилин.  
29.03.2024 00:38
  (Мск) , Берн
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина, Финансы


Своевременная выплата большей части внешних долгов (задолго до СВО) избавила Россию от многих международных обязательств – и позволила пережить санкции.

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Своевременная выплата большей части внешних долгов (задолго до СВО) избавила Россию от многих международных...

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«Идея заключалась в том, чтобы подтолкнуть Россию к краху, введя все эти санкции. И вначале они ожидали, что Россия рухнет под пакетом санкций, потому что в 2014 году они заметили, что российская экономика была очень слабой. И именно это они пытались сделать в 2022 году.

Но проблема в том, что с 2014 по 2022 год Путин понял, какая угроза нависла над его страной. И он попытался сделать экономику более устойчивой. И именно это произошло», – сказал аналитик.

«Например, Россия пыталась сократить свою внешнюю задолженность. И в начале войны у России был один из самый низких долгов. А это означает, что вы менее уязвимы к санкциям, потому что у вас нет обязательств.

Всё, что происходит, происходит внутри страны, и вы можете решить проблему. Так что наличие финансовой независимости, на самом деле, снижает уязвимость к санкциям.

Иметь внешний долго – это слабость. И русские это поняли, китайцы тоже это поняли. Именно по этой причине сегодня такая устойчивая экономика в России», – добавил Бод.

Отметим, что интенсивно погашать все внешние долги РФ президент начал с середины «нулевых».

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