В Швейцарии украинцы изуродовали стены приютившего их госпиталя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Беженцы из Украины, которым в швейцарском Берне предоставили госпиталь для проживания, исписали его стены как вандалы и использовали в качестве площадки для демонстрации рисунков с лозунгами, использовавшимися гитлеровскими пособниками.

Об этом на своей странице в соцсети пишет блогер Лилия Гублер, посетившая этот центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В одной из комнат ожидания стены были увешаны детскими рисунками, так сказать. Их лепили на скотче. Эта комната оказалась первой, которая растрясла оба моих надпочечника до увесистой дозы адреналина. Я бегло промчалась глазами по шЫдЭврам. Наверное, адреналин шибанул во все органы. Прошлась по «выставочным экземплярам», сорвала их, на всякий случай выражая эмоции на немецко-русско-бернском наречии», – отмечает блогер.

«Под занавес была та комната с размалеванными стенами. Их я сфотографировала, приговаривая недоуменно, как такое можно было наделать… Народ из беженцев зыркал на меня молча. Наверное, приняли за какую-то проверяющую шишку. Мой украинский язык под занавес впечатлений добил всех присутствующих. Зато вот эти малюнки – мои трофеи», – написала Гублер.