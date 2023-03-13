В Швейцарии возмущены: США ведут игру без правил

Владимир Гладков .  
13.03.2023 21:27
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В США поняли, что уже не в состоянии конкурировать даже с отдельными европейскими странами.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал его швейцарский коллега Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США поняли, что уже не в состоянии конкурировать даже с отдельными европейскими странами....

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«В германских правительственных и экономических кругах есть группа, которая очень горда своей страной и тем фактом, что в 2019 году Германия была чемпионом мира по экспортной продукции. То есть, в денежном эквиваленте они продавали товаров больше, чем Китай или США.

И не могут же США вытерпеть такую наглость, когда их вассалы зарабатывают деньги на глобальных рынках. Глобальный рынок не для того строился англосаксами, чтобы на нём зарабатывали немцы, китайцы, русские. А для того, чтобы все корешки были у организаторов. А организаторы долгое время почивали на лаврах, и вся эта «борзота» их обогнала», – отметил Песке.

Швейцарский журналист подчеркнул, что именно для восстановления своей власти на глобальных рынках США и затеяли сначала пандемию, а затем и войну в Европе.

«И для того, чтобы исправить торговые балансы между странами, и чтобы выставить новый порядок, американцы и затеяли это всё. Я не люблю теорий заговоров про коронавирус и все эти вещи, но мы кое-как отбрыкались от пандемии, а нам приготовили войну и раздел мира.

Это значит, что хозяева жизни пытаются выстроить этот порядок заново, и при этом они себя по-прежнему видят во главе. И тут начинается игра без правил – взрывы «Северных потоков» и много чего», – возмутился он.

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