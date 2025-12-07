«В Сибири экономическое будущее России» – Караганов рассказал об индусах-землепроходцах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На начальных этапах сибиризации России придётся привлекать извне значительную рабочую силу, и самым разумным выходом будет позвать индусов.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В процессе подготовки стратегии сибиризации России у нас будут доклады и по демографии. Там говорится, как нужно обусловить переселение части россиян в Сибирь, где будет выгоднее, интереснее жить. Но Сибирь придётся осваивать, конечно, и за счет внешней рабочей силы. И первая группа людей, которая, мы предполагаем, должна поехать туда, конечно, не десятками миллионов, но сотнями тысяч — это индусы. Они давно заинтересованы, у них гигантское перенаселение. Они с огромным удовольствием поучаствуют в развитии Сибири. Но при этом индусы, в отличие от…, не угрожают нашей идентичности и (не являются) проблемой индоинизации Сибирии» , – сказал Караганов.

Он рассказал об огромном потенциале этих территорий.