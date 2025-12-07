«В Сибири экономическое будущее России» – Караганов рассказал об индусах-землепроходцах

На начальных этапах сибиризации России придётся привлекать извне значительную рабочую силу, и самым разумным выходом будет позвать индусов.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В процессе подготовки стратегии сибиризации России у нас будут доклады и по демографии. Там говорится, как нужно обусловить переселение части россиян в Сибирь, где будет выгоднее, интереснее жить. Но Сибирь придётся осваивать, конечно, и за счет внешней рабочей силы.

И  первая группа людей, которая, мы предполагаем, должна поехать туда, конечно, не десятками миллионов, но сотнями тысяч — это индусы. Они давно заинтересованы, у них гигантское перенаселение. Они с огромным удовольствием поучаствуют в развитии Сибири. Но при этом индусы, в отличие от…, не угрожают нашей идентичности и (не являются) проблемой индоинизации Сибирии» , – сказал Караганов.

Он рассказал об огромном потенциале этих территорий.

«В Сибири экономическое будущее России, там много воды, много ресурсов (может быть 10−15% разведано), которые будут нужны для развития Азии.

Весь лепет о том, что нужно создавать высокотехнологичное производство, электронику в Сибири – это мило, но это не наше конкурентное преимущество. Для этого, нужно очень много людей. Лучше высокотехнологично добывать наши природные ископаемые, переводить их в очень высокий уровень обработки и затем поставлять на внутренний и внешний рынок. Это одно из направлений.

Плюс там избыток воды, при недостатке воды во всей Азии. И это гигантское наше преимущество», – отметил эксперт.

