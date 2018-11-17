В сильнейшей армии Европы крадут даже на туалетной бумаге

17.11.2018, Киев, Владимир Гладков

ВСУ почти на сто процентов оснащены старой советской техникой, хвалёных новых ракет хватает на залп, военный бюджет, треть которого остаётся в карманах чиновников, попросту проедается.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил из основателей нацбата «Азов» депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сухопутная составляющая вооружений – это три с половиной тысячи единиц техники, 95 процентов которой возвращено Укроборонпромом с ремонта – советская техника 69-го, 78-го, 83-го годов в лучшем случае.

Вы говорите про хорошие вещи – «Квитный», «Стугна», но речь идёт о единицах. В каких количествах они поставляются в ВСУ? Я знаю части, в которых на бронеавтомобили «Спартан» с модулем под «Стугну» в 2015 году было поставлено по две ракеты, они были использованы в боях, и три года их нет. Потому что количество поставленных ракет в войсках мизерное, её даже не хватает на бригаду.

Старой советской техники завались, но с каждым днём новее она не становится. Её нужно менять, но этого не происходит по простой причине – военный бюджет Украины, проблема которого в том, что это бюджет проедания.

75 процентов мы тратим на денежное и медицинское обеспечение, обеспечение ветеранов и так далее. На подготовку и новую технику уходит 25 процентов», – рассказал Белицкий.

«Где взять деньги на новое вооружение? Мы проводили общественный аудит по Нацгвардии и некоторым частям ВСУ за три месяца, я отдавал это военному прокурору Украины Матиосу. Мы перелопатили несколько десятков миллионов гривен того, что идёт через «ProZorro». У нас получается так, что каждая третья гривна элементарно украдена. Это даже украдено не на тайных закупках, а на том, что идёт через «ProZorro», на туалетной бумаге, которая поставляется в армию.

Если эти деньги использовать с совестью, эффективно, то их абсолютно хватит на адекватное перевооружение и нормальную подготовку войск», – добавил депутат.