В Симферополе атакован военкомат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Симферополе пытались пожечь здание военного комиссариата Симферопольского района и города Алушта.

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно цокольного этажа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Около 2 часов неизвестный мужчина перелез через забор военкомата и бросил «коктейль Молотова» в окно. Бутылка разбилась об решетку, возгорания не произошло.

Сторож вызвал полицию, но хулиган к моменту приезда оперативников уже скрылся. В МВД пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, в Евпатории в ночь на 16 мая тоже была совершена попытка поджога с помощью «коктейля Молотова». 27-летний Богдан Азизов облил здание администрации Евпатории синей и желтой краской, а, затем, кинул бутылку с зажигательной смесью. Совершаемые действия снимал на камеру мобильного телефона.

Его задержали через несколько часов после происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье покушение на теракт. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.