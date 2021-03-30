В Симферополе автобус снёс остановку с людьми

30.03.2021, Симферополь , Иван Добровольский

В центре Симферополя на остановке «Главпочтамт» пассажирский автобус врезался в толпу людей, ожидавших транспорт.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил очевидец событий.

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По словам мужчины, рейсовый автобус резко свернул на остановку общественного транспорта и налетел на людей. В результате ДТП на месте скончалась женщина, о других пострадавших не известно.

«Автобус средней вместимости у «Главпочтамта» прямо перед остановкой взял правее и въехал прямо в толпу. Одну женщину, вроде, сразу насмерть, остальные успели отскочить. Прямо на глазах у меня. Почему такой маневр, я не понял вообще. Или рулевую заклинило или что – не знаю, но ДТП, не теракт», – считает очевидец.

Напомним, ранее в Европе произошло несколько террористических актов, когда водители габаритных автомобилей на скорости врезались в толпу людей.

Так, 14 июля 2016-го водитель грузовика протаранил людей на Английской набережной в Ницце, 19-го декабря на ярмарке в центре Берлина произошел аналогичный теракт. В марте и июне 2017-го похожие теракты произошли в Лондоне, 7 апреля в Швеции. Часто эти преступления были совершены террористами из «Исламского государства» (запрещено в РФ).