В Симферополе беспрепятственно проходит антироссийская «творческая» сходка меджлисовцев

Любовь Смирнова .  
17.03.2023 22:49
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Бывшее руководство телеканала АТР, принадлежащего осужденному за энергоблокаду и создание экстремистского батальона им. Номана Челебиджихана Ленуру Ислямову, намерено презентовать в одном из ресторанов Симферополя снятый на зарубежные гранты фильм про ученого-тюрколога Бекира Чобан Заде.

Презентацию в Доме культуры Белогорска, назначенную на 4 марта, авторы картины забраковали – помешала российская государственная атрибутика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшее руководство телеканала АТР, принадлежащего осужденному за энергоблокаду и создание экстремистского батальона им. Номана...

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По информации телеграм-канала «Ревизор», для демонстрации ленты арендован ресторан «Сарабуз». Вернувшаяся недавно из США супруга сбежавшего из Крыма Ислямова Эльзара вместе с журналистом Лилей Буджуровой основали частную студию «Карадениз Продакшн», которая под видом социальных проектов уже не первый год топит за Украину.

Но после объявления частичной мобилизации лишилась сотрудников мужского пола, сбежавших в Грузию, Литву, Турцию и Польшу. Однако снять фильм про Бекира Чобан Заде это не помешало и пригласить на его презентацию «единомышленников», ожидающих наступления ВСУ.

«Товарищ майор, может, стоит посетить это важное для республики культурное мероприятие, приуроченное, судя по всему, к годовщине празднования Крымской весны? Правда, там, скорее всего, вход будет по украинским паспортам, – предполагают авторы телеграм-канала. – Вот она пятая колонна в действии. Можно смело всех гостей, пришедших в ресторан «Сарабуз», отнести к пятой колонне и упаковать по первому разряду».

Буджурова и Ислямов

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