В Симферополе и Ялте накрыли сеть подпольных казино

Любовь Смирнова.  
31.05.2023 17:20
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Россия


Доход в 32 миллиона рублей получили жители Чувашии и Республики Марий Эл от незаконных компьютерных казино в Симферополе и Ялте.

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей с каждого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доход в 32 миллиона рублей получили жители Чувашии и Республики Марий Эл от незаконных...

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В марте этого года оперативники ФСБ накрыли подпольное казино в Симферополе. Оказалось, что его организатором был житель Чувашии, который приехал в Крым в мае 2022-го.

«Он организовал на территории Симферополя и Ялты четыре подпольных клуба для извлечения дохода от незаконного проведения азартных игр. Мужчина привлекал к этой деятельности жителей полуострова и, преимущественно, жителей из Республики Марий Эл, посвящая их в преступную схему и распределяя между ними роли»,- сообщили в региональном управлении Следкома.

Всего по делу проходят 9 человек. В помещениях залов в ходе обысков изъяли компьютеры, бухгалтерскую документацию и журналы учета посетителей, что подтверждает вину задержанных. Уголовное дело завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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