В Симферополе и Ялте накрыли сеть подпольных казино
Доход в 32 миллиона рублей получили жители Чувашии и Республики Марий Эл от незаконных компьютерных казино в Симферополе и Ялте.
Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей с каждого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В марте этого года оперативники ФСБ накрыли подпольное казино в Симферополе. Оказалось, что его организатором был житель Чувашии, который приехал в Крым в мае 2022-го.
«Он организовал на территории Симферополя и Ялты четыре подпольных клуба для извлечения дохода от незаконного проведения азартных игр. Мужчина привлекал к этой деятельности жителей полуострова и, преимущественно, жителей из Республики Марий Эл, посвящая их в преступную схему и распределяя между ними роли»,- сообщили в региональном управлении Следкома.
Всего по делу проходят 9 человек. В помещениях залов в ходе обысков изъяли компьютеры, бухгалтерскую документацию и журналы учета посетителей, что подтверждает вину задержанных. Уголовное дело завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.
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