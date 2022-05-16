В Симферополе на годовщину депортации крымских татар готовится украинская провокация

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Новости Украины

В годовщину депортации крымских татар сторонники Украины планируют провести альтернативный митинг в Симферополе.

Официальные мероприятия пройдут в Бахчисарайском районе в мемориальном комплексе станции «Сирень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Место проведения своей акции провокаторы держат в секрете, обещая сообщить всем желающим место сбора за два часа до начала. Всем участникам нужно повязать желтую ленточку. Функцию информационного сопровождения взял на себя журналист, известный крымчанам как корреспондент телеканала «Интер» Андрей Цаплиенко.

«Я хочу ему напомнить, как он с удовольствием приезжал в Крым снимать сюжеты про «русский мир», крымское казачество, точил шашку и поддерживал антинатовское движение», – отметил «ПолитНавигатору» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. – Желтую ленточку пусть повесят «защитникам «Азова».

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что организаторы подобных акций получают гонорары из-за рубежа, а вот отрабатывать гранды будут непосредственные участники, причем с риском быть привлеченным к ответственности.

«Единственное подходящее место – ИВС Симферополя, – считает Умеров. – Всем остальным гражданам, которые пойдут на поводу подобных призывов, спешу сообщить, что мы, как общественники из числа крымских татар, возьмем ситуацию под контроль и будем проводить беседы с теми, кто решит собраться. Вплоть до гражданского задержания с передачей правоохранителям. Хотите проводить митинг? Подайте заявку, как положено по закону».

В период нахождения Крыма в составе Украины 18 мая крымские татары собирались под стенами Совета министров с выдвижением политических лозунгов, начиная от репарации имущества, выделения земли – до квотированого представительства в органах власти.

Однако только после воссоединения с Россией крымские татары, а также крымские греки, болгары, немцы, эстонцы, итальянцы – указом президента были признаны репрессированными по национальному признаку с восстановлением всех прав и предоставлением льгот. Достаточно сказать, что в российском Крыму крымско-татарский язык является государственным наравне с русским и украинским.