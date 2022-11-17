В Симферополе назовут улицы именами земляков – погибших в ходе СВО

17.11.2022  21:32 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Симферополе несколько новых улиц предложено назвать именами героев, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Такое предложение вынесено на рассмотрение Симферопольского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе несколько новых улиц предложено назвать именами героев, погибших в ходе спецоперации на...

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Профильная муниципальная комиссия внесла предложение назвать новые улицы в микрорайоне «Петровские высоты» – Защитников Отечества, Максима Дзюбина и Виктора Гудкова. В микрорайоне «Залесье» – улицы Владислава Дорохина и Максима Старовойтова. В садовом товариществе «Энергетик» (пгт Комсомольское) – улицы Волонтеров и Добровольцев, в Каменском массиве – улица Героев Десантников.

Очередное заседание сессии Симферопольского горсовета назначено на 24 ноября.

На прошлой неделе две столичных школы увековечили память погибших участников СВО. На школе № 8 установлена мемориальная доска Евгению Бухарину, который прикрывал гражданское население при эвакуации из Мариуполя, за что награжден Орденом Мужества посмертно, и на школе № 23 Максиму Старовойтову, который погиб при зачистке Азовстали. Он также посмертно награждён Орденом Мужества.

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