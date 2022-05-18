В Симферополе площадь Ленина после ремонта выглядит не как хотели, а как всегда

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Многострадальную площадь Ленина в Симферополе тихо и без церемоний открыли после ремонта, растянувшегося на год.

Строительный забор исчез в канун 9 мая, как бы легализируя преображение лобного места крымской столицы праздником Дня Победы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ремонт площадь закрыли в апреле 2021 года. Контракт в 110 миллионов рублей получило ООО «Комплект». На центральной площади должны были полностью заменить тротуарную плитку, установить уличную мебель и систему освещения, высадить новые зеленые насаждения. Предыдущий глава администрации Симферополя Валентин Демидов уверял, что площадь Ленина после капремонта будет «иметь дорогой, богатый, красивый, достойный вид центральной площади республики».

Воплотить мечту в реальность, а слова подтвердить делом не удалось. Первый серьезный ливень показал полное отсутствие системы сбора воды – площадь превратилась в одну большую лужу. Затопило т.н. «амфитеатр» – зону отдыха со скамейками вдоль выхода пощади к улице Севастопольская. Сами скамейки горожанам, судя по отзывам в соцсетях, понравились. Но не более. Из торжественного в красном граните лобного места площадь превратилась в заурядную площадку с косо-криво выложенной дешевой плиткой без ландшафтного дизайна и памятником Ленину, который среди такой откровенной халтуры выглядит растерянным.

«Подрядчик работы на площади завершил, выставил счет, идет приемка, – сообщили в администрации Симферополя. – Идет проверка Стройнадзора на соответствие смете и перечню работ. Администрация в приемке объекта не участвует».

Действительно, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев стал «третьим лишним» в процессе благоустройства главной площади Крыма. Подрядчика и проект выбирала столичная администрация под руководством Елены Проценко, которая уволилась по собственному желанию, как только в здании муниципальной управы появились силовики с ордером и выемкой документов по хищению денег, выделенных правительством Москвы на благоустройство дворов и общественных пространств Симферополя.

Курировал стройку и озвучивал сроки окончания Валентин Демидов, который меньше других продержался на посту главы столичной администрации. Отдуваться за все приходится Афнасьеву. А заодно – за другие объекты благоустройства, на которые из бюджета Москвы выделили миллионы рублей, чтобы из заштатного городишки Симферополь приобрел столичный лоск, а его жители и гости видели вокруг себя эстетику, удобство и комфорт. Но вместо этого развороченные дворы и наспех обустроенные скверы, и вопросы о миллионах рублей, которые, по идее, должны вернуть административному центру соответствующий вид.