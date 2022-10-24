В Симферополе подростки поплатились за пропаганду певца-иноагента

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Компания подростков загремела в отделение полиции Симферополя после акции в поддержку нового альбома иноагента Моргенштерна.

В районе автомобильного кольца на пересечении объездной и феодосийской трасс молодые люди развернули самодельный плакат со своим кумиром и названием его релиза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео с акцией поклонников Моргенштерна растиражировали социальные сети и телеграмм каналы. На нем видно, как компания молодых людей с фаерами демонстрирует в разных точках Бородинского кольца самодельный плакат до тех пор, пока ими не заинтересовались полицейские на служебном автомобиле. Молодых людей задержали и сопроводили в отделение.

Четверо из девяти участников PR-акции не достигли совершеннолетия, и отвечать за их поступки будут родители, на которых составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пятерым юридически ответственным юношам объяснили, что такое несанкционированный митинг и ответственность за его проведение, которую определит суд.

Рэпер Моргенштерн был внесен в список физлиц-иноагентов в мае этого года. Ему вменяется «осуществление политической деятельности» на средства, полученные из-за рубежа.