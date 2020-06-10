10.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Происшествия, Россия, Спецслужбы
Просмотров:

В Симферополе предотвратили теракт


Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, который готовился на одном из рынков Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ведомстве уточнили, что теракт готовили пятеро граждан Российской Федерации. Они планировали подорвать самодельное взрывное устройство.

Кроме того, следствие выяснило, что задержанные пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма в соцсетях. При обыске у них изъяли СВУ, огнестрельное и холодное оружие. По данным силовиков, задержанные за подготовку теракта могут быть связаны связаны с украинскими радикалами, воюющими на Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть