В Симферополе предотвратили теракт

10.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, который готовился на одном из рынков Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве уточнили, что теракт готовили пятеро граждан Российской Федерации. Они планировали подорвать самодельное взрывное устройство.

Кроме того, следствие выяснило, что задержанные пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма в соцсетях. При обыске у них изъяли СВУ, огнестрельное и холодное оружие. По данным силовиков, задержанные за подготовку теракта могут быть связаны связаны с украинскими радикалами, воюющими на Донбассе.