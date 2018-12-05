В Симферополе пройдет концерт для любителей песен Евромайдана

05.12.2018, Симферополь, Виктор Орлов

В пятницу 7 декабря в центре Симферополя в клубе «Тортуга» состоится концерт кавер-версий песен украинской группы «Океан Эльзы», чей лидер Святослав Вакарчук принимал активное участие в «оранжевой революции» 2004 года и государственном перевороте 2013-14 годов, «разогревая» собравшуюся на Евромайдане толпу.

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Интересно, что клуб «Тортуга» находится по адресу Кирова-54 – ранее там же находился рок-клуб «Два капитана», принадлежавший члену украинской националистической партии «Свобода», ныне покинувшему Крым.

«Есть в Севастополе такая группа «Курага». Хорошие такие, творческие ребята. Послезавтра в Симферпольском клубе «Тортуга» анонсирован трибьют группы «Океан Эльзы». Безусловно, каждый исполняет и слушает ту музыку, которая ему нравится. Вот только учитывая, что лидер «Океана Эльзы» Вакарчук называется в украинских СМИ потенциально опасным кандидатом в президенты Украины, так и хочется задать вопросик музыкантам: «Это вы в рамках предвыборной кампании или как?». )Особый колорит мероприятию придает тот факт, что Вакарчук, как пишет Википедия «В 2013—2014 годах являлся активным участником политических протестов на Евромайдане», – комментирует в своем блоге журналистка Лидия Адельшинова-Михайлова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 августа в Симферополе уже была попытка провести концерт с песнями групп, которые участвовали в Евромайдане, поддерживали участников АТО и блокады Крыма, или же приветствовали массовое убийство русских в Одессе. После резонанса в прессе летний концерт был отменен.