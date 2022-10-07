В Симферополе шайка чиновников крышевала нелегальную торговлю

07.10.2022  20:46 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля


Четверых сотрудников администрации Симферополя схватили на взятке за покровительство в нелегальной торговле.

Должностные лица требовали от коммерсанта 270 тысяч рублей и при получении части суммы были задержаны сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Четверых сотрудников администрации Симферополя схватили на взятке за покровительство в нелегальной торговле. Должностные лица...

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По информации регионального управления Следственного комитета, задержаны начальник департамента административно-технического контроля администрации, начальники двух отделов и главный специалист этого же департамента. Им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

«По местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъята документация и иные вещдоки, представляющие интерес для органов следствия», – сообщили в СК.

Для фиксации других фактов мздоимства со стороны руководителей департамента административного контроля жителей Симферополя просят сообщить таковые сведения в следственный главк СК.

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