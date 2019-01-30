В Симферополе сорвалась пресс-конференция борцов за российский Крым

30.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов

В Симферополе во вторник сорвалась пресс-конференция о событиях, предшествовавших началу Русской весны, в которой планировалось участие по скайпу живущего в Москве экс-президента Крыма Юрия Мешкова.

Мешков известен критикой руководства Крыма и сенаторов от республики, утверждая, что нынешние российские чиновники и парламентарии до последнего не решались поддержать требования крымчан о воссоединении полуострова с РФ.

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«29 января должна была состояться пресс-конференция первого президента Республики Крым Юрия Мешкова и его соратников… Однако редакция «Комсомольской правды» в последний момент отменила мероприятие, хотя оно уже было оплачено фондом «Москва-Крым», – рассказал Анатолий Лось, один из участников несостоявшейся пресс-конференции.

Лось со своими единомышленниками устроил спор с сотрудниками пресс-центра, однако мероприятие провести так и не удалось.

«Утром позвонили нашему пресс секретарю и сказали, что не готовы принять нас и за арендованный зал нам возвращают деньги. Причина – кто-то позвонил из Совета Министров Крыма и настоятельно попросил нам отказать. Наверно это все что вы должны знать о свободе слова в Крыму. На это мероприятие должны были приехать люди, посвятившие свою жизнь борьбе за Российский Крым», – комментирует керченский общественник Константин Ерманов.