20.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Происшествия, Пропаганда, Украина
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В Симферополе сорвалась проукраинская пропагандистская акция

В Симферополе сорвалась пропагандистская акция украинских патриотов – на улице Февральской упал беспилотник с украинской символикой и листовками.

Об этом сообщают «Вести. Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Беспилотник зацепился за ветки деревьев и упал рядом с наркодиспансером.

«Около него листовки с надписью «Слава Украине», – рассказали наши зрители. Сейчас на месте работают оперативные службы. Наша съемочная группа выехала на предполагаемое место падения беспилотника. Напомним, что 16 апреля в центре Севастополя произошел аналогичный случай. Упал беспилотник раскрашенный в цвета украинского флага и надписи «Ми близько». Вероятно, эти надписи должны были выглядеть как угроза «патриотов» соседнего государства», – говорится в сообщении.

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