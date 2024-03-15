В Симферополе совершена диверсия на избирательном участке

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В Симферополе на одном из избирательных участков женщина вылила зеленку на комплекс обработки бюллетеней.

Ее задержала полиция, заведено уголовное дело, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации теруправления Следкома, 31-летняя жительница Симферополя на избирательном участке на улице Кечкеметская попыталась вывести из строя электронную урну для подсчета голосов, вылив на нее зеленку из тетрапака из-под сока.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий по ст.141 УК РФ», – сообщили в СК.

На видео запечатлен момент, когда женщина явно под запись на телефон заходит в избирательный участок и сразу выливает содержимое в урну. Гражданку задержали, доставили в подразделение республиканского Следкома для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествовавших.

Крымский блогер Александр Талипов сообщает, что задержанная была уверена, что выполняет задание ФСБ.

«Около недели назад Мария Андреевна пыталась снять квартиру в Симферополе, перевела деньги, но арендатор пропал. Буквально сразу же ей позвонили из якобы «Росфинмониторинга» и заявили, что заводят на неё уголовное дело за финансирование терроризма, назвали точную сумму перевода и сказали, что это уголовная статья. Девушка работает в госпитале, ей на ватсап после «Росфинмониторинга» позвонил номер с фото её начальника и сказал, что с ней свяжется ФСБ, и она должна выполнять всё, что они скажут. После чего позвонили с номера с префиксом «495» Москва и аватаркой ФСБ. Её долго обрабатывали, заставляли взять кредит, она даже была уже в банке, но ей его не одобрили. Сегодня сообщили, что уголовное дело закроют, если она поможет поймать преступника, что на одном из участков бомба – и нужно залить зелёнкой урну, чтоб вычислить террориста», – изложил версию поступка блогер.

Напомним, сегодня аналогичные инциденты произошли в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове.