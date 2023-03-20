В Симферополе сработало взрывное устройство под газопроводом

Любовь Смирнова.  
20.03.2023 12:13
  (Мск) , Симферополь
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Газ, Дзен, Крым, Россия, Терроризм


В Симферополе произошел подрывы газопровода среднего давления.

Взрывчатку заложили к трубе диаметром 133 мм по улице Балаклавская в микрорайоне «Пневматика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе произошел подрывы газопровода среднего давления. Взрывчатку заложили к трубе диаметром 133 мм...

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Взрыв произошел около 21:30. Неизвестные перелезли через забор газового узла и заложили взрывчатку. Эксперты предполагают, что ее мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Трубу не разорвало, а покорёжило, и давление в сети не упало – газ продолжал поступать в дома.

На месте образовалась небольшая воронка. От взрыва пострадали припаркованный рядом автомобиль с прицепом. К счастью, никто не пострадал.

На место выезжали спасатели и следователи. Они установят подробности происшествия.

Напомним, в январе этого года следователи уже выезжали на Балаклавску. В одном из гаражных кооперативов хозяин раскрасил ворота в цвета украинского флага с символикой Евросоюза. Собрав плоды популярности и интереса правоохранительных органов, владелец гаража пообещал ворота перекрасить, но уточнил в какие цвета.

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