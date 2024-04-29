В Симферополе взяли ждуна-навальниста

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В Симферополе правоохранители задержали 48-летнего «ждуна» и «навальниста» Сергея Ерёменко.

Мужчиной заинтересовался Центр по борьбе с экстремизмом МВД за публикации в соцсетях, а при обыске у него нашли порох и запалы к нему, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео задержания Ерёменко опубликовал телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Мужчина явно не понял, что общается с представителями правоохранительных органов и решил вести встречную съемку, рассказывая про «общественные места».

За попытку оказать сопротивление сотрудникам ЦПЭ МВД Ерёменко был задержан, по месту жительства проведен обыск.

«В ходе обыска у Ерёменко Сергея Леонидовича найдено 2кг артиллерийского пороха и запалы к нему. Еременко задержан, устанавливаются цели хранения пороха, решается вопрос об возбуждении уголовного дела», – сообщает телеграм-канал.