В Симферополе задержали «гнилого человека» – врача-ждуна

Любовь Смирнова.  
01.10.2024 20:42
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 527
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


В Симферополе правоохранители задержали заместителя главного врача клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) Андрея Перелыгина.

Андрей Витальевич ждал ВСУ, персоналу больницы сообщал о том, что скоро армия Украины освободит Крым, а всех сторонников русского мира повесят, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе правоохранители задержали заместителя главного врача клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) Андрея Перелыгина....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По информации телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», замглавврача не жаловал бойцов СВО, грубил им и называл оккупантами. На рингтон в телефоне Перелыгин поставил гимн запрещённого нацбата «Азов» «Червона калына».

Решением суда замглавврача арестован на 15 суток, ему также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Вопрос увольнения Перелыгина остается открытым. В медицинских кругах его характеризуют, как «гнилого человека», способного на подлость и подлог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть