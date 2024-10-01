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В Симферополе правоохранители задержали заместителя главного врача клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) Андрея Перелыгина.

Андрей Витальевич ждал ВСУ, персоналу больницы сообщал о том, что скоро армия Украины освободит Крым, а всех сторонников русского мира повесят, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», замглавврача не жаловал бойцов СВО, грубил им и называл оккупантами. На рингтон в телефоне Перелыгин поставил гимн запрещённого нацбата «Азов» «Червона калына».

Решением суда замглавврача арестован на 15 суток, ему также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Вопрос увольнения Перелыгина остается открытым. В медицинских кругах его характеризуют, как «гнилого человека», способного на подлость и подлог.