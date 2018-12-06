06.12.2018,

Симферополь, Максим Карпенко

 
Криминал, Крым, Россия, Украина
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В Симферополе задержан адвокат меджлисовцев

В Симферополе правоохранители задержали меджлисовского адвоката Эмиля Курбединова, защищавшего членов запрещенных в РФ экстремистских группировок «Хизб-ут-Тахрир», «Меджлис», украинских диверсантов и недавно задержанных силовиками моряков ВМСУ, нарушивших границу России. Об этом в своем блоге заявил главарь меджлиса, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Курбединова подозревают в нарушении ст. 20.3 КоАП Российской Федерации (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, – авт.).

За это правонарушение ему грозит штраф до двух тысяч рублей или админарест на срок до 15 суток.

«Курбединова задержали по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД. К нему для оказания юридической помощи выехал адвокат Эдем Семедляев», – написал в своем блоге либеральный журналист, симпатизирующий меджлисовцам, Антон Наумлюк.

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