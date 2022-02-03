В Симферополе задержан уклонист, пытавшийся дать взятку в военкомате

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Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе местного жителя, который пытался подкупить сотрудника военного комиссариата, чтобы избежать службы в армии.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Южному военному округу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Житель крымской столицы был задержан с поличным, пытаясь заплатить военному 110 тысяч рублей за то, чтобы его признали негодным к службе по состоянию здоровья.

«ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю на основании материалов органа безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России. Центральный районный суд г. Симферополя признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде штрафа размером в 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.