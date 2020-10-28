28.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Медицина, Происшествия, Россия
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В симферопольской психбольнице произошла коронавирусная вспышка


На территории психиатрической больницы №1 в Симферополе произошла вспышка заболеваемости Covid-19.

Об этом на заседании Оперативного штаба республики сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным властей, всего в медучреждении зарегистрирован 81 заразившийся. При этом, практически половина больных – медицинские работники. На территории больницы развернули ковидный госпиталь на 60 коек. Из общего количества инфицированных 56 человек не имеют клинических проявлений заболевания. Примечательно, что несмотря на пандемию коронавируса, в диспансер определяли людей, не требуя справки об отсутствии инфицирования.

Всего в Крыму, по состоянию на сегодняшний день, зарегистрированы 8804 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 4998 человек выздоровели и 123 человека скончались.

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