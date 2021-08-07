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07.08.2021, Москва, Андрей Романов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сирия
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В Сирии состоялся показ фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

Фильм российского производства «Турист» показали по сирийскому спутниковому каналу в арабском дубляже. Более 30...

Фильм российского производства «Турист» показали по сирийскому спутниковому каналу в арабском дубляже.

Более 30 тысяч сирийцев посмотрели фильм о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике. Картина основана на реальных событиях, которые происходили в африканской стране всего несколько месяцев назад.

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Главный герой – российский инструктор с позывным Турист, который вместе с коллегами прибыл в ЦАР для обучения местных военнослужащих. В это время боевики объединили усилия для захвата власти в стране. Герои оказываются в центре конфликта и берут в руки оружие, чтобы защитить жителей ЦАР от головорезов.

Часть сюжета все же является творческим вымыслом сценаристов, поскольку инструкторы не принимают участия в военных действиях. Россияне, которых в западных СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», занимаются тренировками и консультациями центральноафриканских солдат.

Премьера «Туриста» состоялась в Банги 14 мая, на главном стадионе города. В России фильм показали 19 мая на телеканале НТВ. Сейчас он доступен к просмотру во всех крупнейших российских онлайн-кинотеатрах.



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