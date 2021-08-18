18.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Корреспонденты провели опрос среди жителей сирийского города Дейр эз-Зор и выяснили, кому из союзников склонны доверять сирийцы.

Сирийцы с благодарностью относятся к россиянам, которые помогли освободить территорию страны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России). К такому выводу пришли журналисты Almasryalyoum после общения с жителями города Дейр эз-Зор. Несколько лет назад он, как и многие другие населенные пункты Сирии, оказался под контролем боевиков ИГ.

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Международная коалиция во главе США оказалась бессильна в борьбе с террористами. Присутствие западных сил лишь усугубило ситуацию. Правительство Сирии обратилось за помощью к России. На авиабазе Хмеймим были размещены силы ВКС РФ, которые регулярно совершали боевые вылеты в зоны, захваченные боевиками. К 2017 году удалось освободить 80% территории страны.

Жители Дейр эз-Зора с особой благодарностью вспоминают «ЧВК Вагнера», бойцы которой обеспечивали защиту мирного населения. Об этом в беседе с журналистами рассказал один из местных жителей. Он добавил, что после вывода «вагнеровцев» нападения боевиков на город участились. В Дейр эз-Зоре еще не теряют надежды на возвращение россиян.

Несмотря на то, что большая часть Сирии была освобождена от боевиков, американские войска сохраняют присутствие на востоке страны, чем провоцируют возрождение радикального исламизма.