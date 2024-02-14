В СИЗО – всё село: в Галичине поднялась сепаратистская волна против мобилизации

Активная мобилизация на Западной Украине возрождает сепаратистские настроения, поскольку там никто не намерен отдавать жизни за сохранение в составе Украины земель Новороссии. И в целом украинское подполье активизировалось, даже с учетом большого количества провокаторов.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание – активизировалось подполье. Во-первых, есть люди, которые напрямую через чат-бот ко мне сами приходят и сообщают очень важную чувствительную информацию. Причём по собственной инициативе, даже не прошу. И не только ко мне. Множество людей, кто занимается информационной работой, такое получают. Очень разная информация, люди готовы на борьбу. Основной запрос: дайте нам оружие, дайте нам организующие направление какое-то», – подчеркнул он.

Естественно, подобные сообщения проверяются, заверил эксперт. По его словам, сразу выявляется, когда засланный казачок, сбушный провокатор пытается что-то передать. Один из элементов – под видом пророссийского подполья вкидывают координаты каких-то жилых или гражданских объектов, чтобы по ним осуществлялись удары, и обвинить в этом российских военных. Но любые разведданные всегда должны дублироваться и перепроверяться.

«Но что ещё интересно, кроме нарастающего недовольства людей, появляется уже организованное движение. Причём, что меня поразило, началось оно в принципе в селе Космач на Западной Украине, где люди практически восстали. Там единственно не дошло до перестрелки, но до мордобоя доходило. И всё село – укронационалисты, причём, что важно, не из местных националистов, а из русскоязычных регионов, предлагают приравнять к госизмене и отправить в СИЗО», – указал эксперт.

Исторически село Космач находится на территории Галиции, и в нем похоронен народный герой Олекса Довбуш – местный Робин гуд, грабивший польских шляхтичей.

«Получается, что с их точки зрения, в их парадигме «схидняки», которые вроде как бы патриоты, которые там упоротые расисты и нацисты по полной программе, хотят приехать и сделать зачистку, как на вражеских территориях, но только на своей. И это движение подполья, антимобилизационное движение возникает и ширится одновременно с окончанием легитимности действующей власти. И поднимают головы ее противники, как то бывший президент Украины Порошенко и премьер Юлия Тимошенко. Добавилась ситуация с Залужным, и всё дело идёт к тому, что, возможно, мы снова увидим этот западенский сепаратизм, западно-украинский, который мы, кстати, уже видели в январе 2014-го года. К сожалению, они тогда не довели дело до конечного результата. Может, глядишь, и не было никаких этих проблем сейчас», – предположил Васильев.

Он добавил, что западенцы не отождествляют всю территорию Украины, как свою, считая себя первосортнее, таким «украинским Пьемонтом», а всё остальное – это те, кого надо перевоспитывать, это недоукраинцы. И класть жизни на удержание Новороссии они не готовы – проще уйти в отдельное плавание.