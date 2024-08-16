В сёлах Донбасса и Крыма вражеские голоса продолжают вещать по ТВ

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 15:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Крым, Пропаганда


Многие жители освобождённых территорий и даже Крыма продолжают смотреть украинское ТВ, потому что лишены доступа к российским источникам информации.

Об этом заявила зам директора спутникового оператора «Русский мир» Карина Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие жители освобождённых территорий и даже Крыма продолжают смотреть украинское ТВ, потому что лишены...

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«У сельских жителей в отдалённых населённых пунктах альтернативного источника информации физически нет. И в ДНР, и в ЛНР, и уж тем более на вновь освобождённых населённых пунктах – это маленькие сёла, в которые нереально проложить широкополосный интернет. И даже мобильные операторы там справляются с трудом. Единственным источником информации для них остаётся спутниковое телевидение. И так будет ещё очень долгие годы.

И это телевидение украинское и прозападное. Это старые спутниковые тарелки, которые вешались ещё до 2014 года. И они остались висеть. Да, без техобслуживания, но сама техника осталась. У некоторых не функционирует, но у большей части работает, и ловит украинские каналы. А это чистой воды пропаганда, абсолютно вражески настроенная», – сказала Кофман в интервью журналисту издания «Украина.Ру» Александру Чаленко.

Кофман подчеркнула, что нет никаких юридических оснований конфисковать у граждан их имущество.

«Ты был бы удивлён, если бы проехался по Крыму, и оценил количество этих тарелок. Наши регионы в составе России всего два года, а сколько лет Крым? Там тоже во многих сёлах используется спутниковое телевидение.

Представьте себе, что 1943 год, освобождены Харьков, Донецк, наша армия следует дальше. А в тылу вместо Левитана звучит голос Геббельса. Такую ситуацию мы на сегодняшний день имеем. Получается, что в спину наших солдат смотрит агрессивно настроенное население», – добавила она.

Кофман рассказала, в 2022 году запущен проект «Русский мир» по льготному предоставлению российского спутникового ТВ. Однако работа продвигается медленней, чем хотелось бы.

 

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