В сёлах Донбасса и Крыма вражеские голоса продолжают вещать по ТВ

Многие жители освобождённых территорий и даже Крыма продолжают смотреть украинское ТВ, потому что лишены доступа к российским источникам информации.

Об этом заявила зам директора спутникового оператора «Русский мир» Карина Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У сельских жителей в отдалённых населённых пунктах альтернативного источника информации физически нет. И в ДНР, и в ЛНР, и уж тем более на вновь освобождённых населённых пунктах – это маленькие сёла, в которые нереально проложить широкополосный интернет. И даже мобильные операторы там справляются с трудом. Единственным источником информации для них остаётся спутниковое телевидение. И так будет ещё очень долгие годы.

И это телевидение украинское и прозападное. Это старые спутниковые тарелки, которые вешались ещё до 2014 года. И они остались висеть. Да, без техобслуживания, но сама техника осталась. У некоторых не функционирует, но у большей части работает, и ловит украинские каналы. А это чистой воды пропаганда, абсолютно вражески настроенная», – сказала Кофман в интервью журналисту издания «Украина.Ру» Александру Чаленко.