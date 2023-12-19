В скором будущем Россия создаст аналог СССР – грузинский писатель

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 11:20
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Политика, Россия, СССР


В недалеком будущем Россия снова станет центром объединения и создаст союз государств, не разделяющих позицию Запада.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил грузинский писатель и общественный деятель Мераб Ратишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В недалеком будущем Россия снова станет центром объединения и создаст союз государств, не разделяющих...

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«Как мне кажется, это не гадание на кофейной гуще, у меня ощущение, как у писателя, как у гражданина, который наблюдает, изучает, смотрит и так далее, старается сделать какой-то анализ, очень недалек период, когда будет восстановлен Советский Союз. Не Российская империя, которую хотят многие, хотят именно империю, потому что у них имперское мышление, а Советский Союз, более сбалансированно, потому что было понятие равноправия граждан Советского Союза», – сказал писатель.

«Я не СССР имею в виду, потому что Союз Советских Социалистических Республик не будет, СССР – как пространство, единое экономическое, даже единое политическое пространство. Может быть Союз независимых государств или Союз суверенных государств, и туда будут проситься восточноевропейские страны, потому что в том состоянии в Евросоюзе вы их голоса вообще слышите?

Один Орбан что-то старается, остальные поставлены в условия без права голоса, потому что на них повесили такие долги, что им никогда этого не выплатить, у них нет будущего», – заявил Ратишвили.

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